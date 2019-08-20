Sürükleyici filmlerden biri olan İlk Yenilmez Kaptan Amerika bu akşam TV'de yayınlanacak. ABD yapımı film Marvel'ın Captain America çizgi-romanına dayanır. Heyecan dolu filmin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki İlk Yenilmez Kaptan Amerika filminin konusu nedir? İlk Yenilmez Kaptan Amerika oyuncuları kimler?

KAPTAN AMERİKA KONUSU NEDİR?

Dünya Savaşı yıllarında savaşa katılmak isteyen, ancak çok güçsüz olduğu için sürekli reddedilen Steve Rogers adlı genç, ABD'nin süper asker yaratma programına gönüllü olarak katılır ve deneyin üzerinde yapılmasına izin verir. Bu deneyden çok daha güçlü biri olarak çıkmış, artık Kaptan Amerika olmuştur. Bundan sonra kötü Red Skull ile savaşmak ve ülkesine yardım etmek zorundadır.

KAPTAN AMERİKA OYUNCULARI KİMLER?

Chris Evans, Hayley Atwell, Hugo Weaving, Tommy Lee Jones ve Sebastian Stan yer alıyor.