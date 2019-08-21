Arka Sokaklar dizisinde bir ayrılık daha! Diziden ayrılan İpek Yaylacıoğlu kimdir?

Yılların eskitmediği dizi Arka Sokaklar dizisinden ayrılan İpek Yaylacıoğlu kimdir? 13 senedir yayın hayatına devam eden heyecan dolu dizi Arka Sokaklar'da ayrılık rüzgarları esiyor. Son olarak dizide Pınar karakterine hayat veren İpek Yaylacıoğlu instagram hesabından yaptığı paylaşımla diziden ayrıldığını duyurdu. Peki İpek Yaylacıoğlu kimdir, kaç yaşında?

İşte İpek Yaylacıoğlu'nun o veda paylaşımı...

13 YIL SONRA AYRILIK MESAJI: BENİM İÇİN AYRILAN SÜRENİN SONUNA GELDİK

Furkan Göksel, Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığını Instagram hesabından şu sözlerle duyurdu: "Koskoca 13 sezon. Sanki bu evde doğmuş gibiyim. Çocukluğum gençliğim hüzünlerim sevincim hepsi bu evde. Her köşesinde bambaşka bir anı, her sokağında bambaşka bir hatıra. Geçirdiğimiz 13 sene için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim.

Sadece bu fotoğrafta olanlar değil, arka sokaklar ailesinden gelmiş geçmiş ve hala devam eden herkese çok teşekkür ederim.Benim için ayrılan sürenin sonuna geldik. Sizlere devam ettiğiniz bu yolda başarılarınızın devamını diliyorum. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. İyi ki sizlerle büyümüşüm. İyi ki varsınız..."

İPEK YAYLACIOĞLU KİMDİR?

31 Temmuz 1984, İstanbul doğumlu, Türk oyuncu, desinatör ve fotoğrafçı. Nişantaşı Işık Lisesi ve Bilgi Üniversitesi reklamcılık bölümünde eğitimini tamamlamıştır. Ayrıca Londra'da şapka tasarımı eğtimi almış; diksiyon, grafikerlik ve birçok oyunculuk kursunada gitmiştir. Oyunculuğa; Ziraat Bankası, Profilo, Çikilop gibi markaların reklam filmleriyle küçük yaşta başlamıştır. Ayrıca Wicked adında bir tasarım markası vardır.

Film

Başka Semtin Çocukları , 2008

Dizi

Ihlamurlar Altında , 2005-2007

Senden Başka , 2007

Elif , 2008

Çemberin Dışında , 2008

Kavak Yelleri , 2009

Arka Sokaklar , 2009-

Kardeş Payı , 2014-

Reklam

Arko Nem Nar&Üzüm , 2011

Ülker Golf Fantasia ,2009

Eti İkidebir , 2008

Alpella, 2006

Motogp , 2005

Siemens, 2005

Fanta, 2003

Tuborg Basın İlanı , 2003

Ace , 2003