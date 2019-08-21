21 Ağustos Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?

Fatih Ürek'in kahkaha ve heyecan dolu yarışması Gelinim Mutfakta bugün gün birincisini belirliyor. Kaynanaların gelinlerine puan verdiği yarışma formatında en yüksek puanı alan gün sonunda çeyrek altının sahibi oluyor. Peki Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM? 21 AĞUSTOS

Açıklanınca haberimize eklenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU NASIL?

Gelinim Mutfakta puan durumu birazdan belli olacak.

Gelinim Mutfakta 21 Ağustos Çarşamba günü yayınlanacak olan 333. Bölümün fragmanı yayında! Hüsniye Hanım, günün yarışma yemeğini beğenmiyor ve verdiği tepki eleştirilere neden oluyor!

Gülcan, Hüsniye Hanımın kaynanası Besime Hanıma hediye ettiği tabureyi sert bir şekilde kendisine iade ediyor! Bu olayı gören gelin ve kaynanalar Gülcan'ın tavrına çok şaşırıyorlar! Günün yarışma konusu olan yemek kaynanalar tarafından beğenilmiyor ve gelinleri rencide edici eleştiriler alıyor!

GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ezgi: 15

Gülcan: 7

Hatice: 14

Hülya: 8

Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi açıklandı. En yüksek puanı alan ve çeyrek altının sahibi gelin 15 puanla Ezgi oldu. Hatice 14 puanla ikinci sırayı aldı.7 puanla en düşük puanını alan Gülcan, en düşük puanı alan ikinci gelin 8 puanla Hülya oldu.