Gelinim Mutfakta puan durumu! 21 Ağustos Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu?

Uzun süredir ekranlara ara veren Gelinim Mutfakta puan durumu açıklanıyor. Heyecanın eksik olmadığı Gelinim Mutfakta'da bugün Gülcan, Hüsniye Hanımın kaynanası Besime Hanıma hediye ettiği tabureyi sert bir şekilde kendisine iade ediyor! Sevilen programın yakın takipçileri internetten '' Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? 21 Ağustos Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? Çeyrek altını kim aldı?'' sorularının yanıtları araştırıyor. Peki Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU NASIL, BİRİNCİ KİM OLDU? 21 AĞUSTOS 2019

Açıklanınca haberimize eklenecektir.

Gelinim Mutfakta 21 Ağustos Çarşamba günü yayınlanacak olan 333. Bölümün fragmanı yayında! Hüsniye Hanım, günün yarışma yemeğini beğenmiyor ve verdiği tepki eleştirilere neden oluyor!

Gülcan, Hüsniye Hanımın kaynanası Besime Hanıma hediye ettiği tabureyi sert bir şekilde kendisine iade ediyor! Bu olayı gören gelin ve kaynanalar Gülcan'ın tavrına çok şaşırıyorlar! Günün yarışma konusu olan yemek kaynanalar tarafından beğenilmiyor ve gelinleri rencide edici eleştiriler alıyor!

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU NASIL? (20 AĞUSTOS 2019)

Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi açıklandı. En yüksek puanı alan ve çeyrek altının sahibi gelin 15 puanla Ezgi oldu. Hatice 14 puanla ikinci sırayı aldı.7 puanla en düşük puanını alan Gülcan, en düşük puanı alan ikinci gelin 8 puanla Hülya oldu.

Gelinim Mutfakta 20 Ağustos Salı günü yayınlanacak olan 332. Bölümün fragmanı yayında! Gülcan, Hülya'yı kendisini taklit etmekle suçluyor!

Hüsniye Hanım, el-kol temasını uzatan Reyhan Hanım sert bir tepki veriyor! Ezgi ve Hatice arasında ipler geriliyor! Ezgi, Hatice'nin günün yemeğini bilmediğini iddia ediyor!

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 12.15'te Kanal D'de!

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (19 AĞUSTOS 2019)

Gelinim Mutfakta yeni sezonu 19 Ağustos tarihinde Kanal D ekranında başladı. Yeni sezonun ilk puan durumu ve çeyrek altını kazanan ismi ise belli oldu.

Ezgi: 10

Gülcan: 9

Hatice: 14

Hülya: 12

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Hatice Karabulut ve Hülya Bütün aldı. Çeyrek altını ise Hatice kazandı.