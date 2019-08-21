Hadi ipucu 21 Ağustos sorusu: Taş Devri çizgi filminde Fred Çakmaktaş ve Barni Moloztaş nerede çalışmaktadır? Hadi bugün 12.30'da!

En çok oynanan oyunlar arasında yer alan Hadi ipucu sorusu cevabıyla birlikte paylaşıldı. 21 Ağustos tarihli güncel Hadi ipucu sorusu . ''Taş Devri" çizgi filminde Fred Çakmaktaş ve Barni Moloztaş nerede çalışmaktadır? Oldu. On binlerce kişi tarafından oynanan Hadi ipucu yine dikkat çekici sorularıyla gelmeye devam ediyor. Peki ''Taş Devri" çizgi filminde Fred Çakmaktaş ve Barni Moloztaş nerede çalışmaktadır biliyor muyuz?

Mini hadi bugün 12:30'da! İpucumuz milattan önce 10.000 yılını konu alan efsane bir yapım olan Taş Devri'nden geliyor. ''Taş Devri" çizgi filminde Fred Çakmaktaş ve Barni Moloztaş nerede çalışmaktadır biliyor muyuz?

HADİ İPUCU SORUSU NEDİR?

''Taş Devri" çizgi filminde Fred Çakmaktaş ve Barni Moloztaş nerede çalışmaktadırlar?

HADİ İPUCU CEVABI NEDİR?

CEVAP: Taş Ocağı

HADİ NEDİR?

Son zamanların en çok ilgi gören ve gerçek para dağıtan Hadi, canlı yayınlanan bir mobil bilgi yarışmasıdır.

Türkiye'nin önde gelen GSM operatörlerinden biri olan Turkcell'in geliştirdiği Hadi mobil uygulaması üzerinden oynanan bu bilgi yarışmasını oynamak isteyen kişiler, Hadi uygulamasını cep telefonlarına indirerek oynayabilirler.Cep telefonlarının işletim sistemi Android olan kullanıcılar Google Play Store'da, iOS olan kullanıcılar ise App Store'da "Hadi" diye aratmaları halinde uygulamayı bularak bu heyecana dahil olabilir.

Binlerce insanın para kazanmak için Hadi uygulamasından oynadığı bu bilgi yarışması hafta içi her gün 12.30 ve 20.30'da hafta sonu ise sadece 20.30'da yayınlanıyor.