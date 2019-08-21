Maidenin Altın Günü filmi bu akşam televizyon ekranlarına taşınıyor. Film tutkunları komedi türündeki filmin konusunu ve oyuncularını merak ediyor. Yönetmen koltuğunda Caner Özyurtlu yer aldığı film ilk kez 2017'de vizyona girmişti. Peki Maidenin Altın Günü filminin konusu nedir? Maidenin Altın Günü oyuncuları kimler?

MAİDENİN ALTIN GÜNÜ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Altın günlerinin şaşaalı ismi Maide teyze, titizliği ve marifetleri ile ünlü bir ev kadınıdır. Mahallenin en havalı altın günlerini yapmasıyla meşhur olan Maide teyzenin geniş de bir gün arkadaşı ağı vardır. Ancak günün birinde, arkadaşlarından şüphe etmesine sebep olacak bir olay başına gelir; altın günlerinden birinde Maide'nin aile yadigarı gerdanlığı çalınır.

Gerdanlığı bulmak için işe koyulan Maide, İstanbul dışından gelen ergen yeğeni Yağmur ile bir liste yapar. İkili, güne gelen kadınların tek tek peşine düşecek ve hırsızı bulacaktır...

MAİDENİN ALTIN GÜNÜ OYUNCULARI KİMLER?

EZGİ MOLA

Mesut Can Tomay

Hilmi Özçelik

Gülhan Tekin

Demet Gül