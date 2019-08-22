ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi "Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı oldukça araştırılmaya başlandı. Dizinin kaldığı yerden devam etmesi için heyecanla bekleyen dizinin hayranları yeni sezonu oldukça merak ediyor. Sezona bomba gibi bir kapanış yapan Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlayacak? Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı mı? İşte ayrıntılar..

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ SEZON NE ZAMAN?

Geçtiğimiz sezonda adından sıkça söz ettiren dizi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezona eylül ayının sonlarına doğru başlaması bekleniyor. Dizinin yeni sezon fragmanı ise henüz yayınlanmadı.