Chloe Loughnan'dan son dakika paylaşımı: Serdar Ortaç'tan boşandıktan sonra...

2014 yılında evlenen Serdar Ortaç ve manken Chloe Loughnan tek celsede boşanarak magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ayrılığın ardından Chloe, Serdar Ortaç'ın evinden eşyalarını toplamış ve ailesinin yanına yani İrlanda'ya taşınmıştı. Güzel manken geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda fotoğrafının altına yazdığı notla tekrar dikkatleri üzerine çekti. İşte Chloe Loughnan'ın yaptığı paylaşım ve detaylar...

PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

6 Haziran 2014 yılında dünya evine giren Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan, 8 Ağustos'ta tek celsede boşandı. Ortaç ile evlendikten sonra Türkiye'ye yerleşen Loughnan, boşandıktan kısa bir süre evinden 10 valizle ayrılarak İrlanda'ya gitti. Sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan model, ne kadar zor bir süreçten geçtiğini göstermiş oldu.