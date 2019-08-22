Hadi ipucu 22 Ağustos sorusu! Manchester City takımının idmanına katılarak takımla beraber çalışan "Çukur" dizisinin ünlü oyuncusu kimdir?

Hadi ipucu sorusu ve cevabı takipçileriyle paylaşıldı. Güncel olarak yayınlanan ipucu soruları günbegün merakla araştırılıyor. Bu bağlamda '' 22 Ağustos Hadi ipucu sorusu nedir?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Dileyen herkes uygulamayı ücretsiz bir şekilde indirip oyuna katılabiliyor. Günün ipucu sorusu herkes tarafından çok sevilen Çukur dizisindeki bir oyuncudan geliyor. Peki Geçtiğimiz günlerde Manchester City takımının idmanına katılarak takımla beraber çalışan "Çukur" dizisinin ünlü oyuncusu kimdir?

HADİ İPUCU SORUSU NEDİR?

hadi magazin bugün 12:30'da! İpucumuz herkes tarafından çok sevilen Çukur dizisindeki bir oyuncudan geliyor.

İşte merak edilen 22 Ağustos Hadi ipucu sorusu; Geçtiğimiz günlerde Manchester City takımının idmanına katılarak takımla beraber çalışan "Çukur" dizisinin ünlü oyuncusu kimdir?

HADİ İPUCU CEVABI NEDİR?

Erkan Kolçak Köstendil

ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL KİMDİR?

Erkan Kolçak Köstendil 16 Ocak 1983, Bursa doğumlu Türk oyuncu, yönetmen.

Çeşitli tiyatro oyunlarında, film ve dizilerde rol alan sanatçı, Ulan İstanbul dizisindeki rolü ile Türkiye'de geniş kitlelerce tanındı. Çektiği kısa filmler ile çeşitli ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödül almıştır