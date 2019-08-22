Turgut Uyar kimdir? Türk şiirinin usta ismi Turgut Uyar’ın bugün 34. ölüm yıldönümü!

Edebiyat ve şiir denilince akıllara gelen ilk isimlerden biri olan Turgut Uyar'ın aramızdan ayrılışının bugün 34. yıldönümü. 22 Ağustos 1985 yılında aramızdan ayrılan usta isim Turgut Uyar Türk edebiyatına yaptığı katkılar ile oldukça sevilen ve sayılan bir isim. İkinci Yeni akımını Cemal Süreya ve Edip Cansever ile birlikte kuran Turgut Uyar kimdir, kaç yaşındadır? İşte ayrıntılar..

TURGUT UYAR KİMDİR?

Turgut Uyar, 4 Ağustos 1927'de Ankara'da, Fatma ve Hayri çiftinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Altı kardeşten beşincisi olan çocuklarına Ahmet Turgut ismini verdiler.

Babası 1931 yılında emekli olunca Ankara'dan İstanbul'a taşındılar. Edirnekapı'daki Hırka-i Şerif İlkokulu'nda okula başladı. Ancak ilköğretimi 5 okul değiştirerek bitirebildi. Daha sonra Konya'daki askeri okulda eğitim hayatına devam etti. Sonrasında Bursa Işıklar Askeri Lisesi'ni bitirdi. Ahmet Turgut Uyar, Askeri Memurlar Okulu'ndan mezun olarak eğitim hayatını bitirdi.

TURGUT UYAR ŞİİRE NASIL BAŞLADI?

Çocukluğundan itibaren sanatla ilgilenen Turgut Uyar en çok şiire ilgi duyuyordu. Uyar şiir yazma hissinin ilk nasıl oluştuğunu şöyle anlatıyor:

"Daha ilkokulda vezin ve kafiyeden haberim olmadığı çağlarda manzumeler yazardım. Sonra ortaokul ve lise devresinde boyuna yazdım. Günde üç beş şiir, haftada on beş, günde bir roman yazıyordum. Ama ne şiirler ve romanlar. Liseyi bitireceğim yıl, Hayyam, Nedim, Yahya Kemal, Tevfik Fikret, Hamit ve Haşim kıskıvrak tutmuşlardı. Taklit ettiğimi bile bile onlara özenerek, bildiğim ve becerdiğim kadar terkipli filan gazeller mazeller yazardım. Hatta Makbere Mezar adıyla bir nazire bile yazmıştım."