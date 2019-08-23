Bayan Peregrine’in Tuhaf Çocukları konusu nedir? Bayan Peregrine’in Tuhaf Çocukları filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukları filmi dün akşam ATV'de izleyicisiyle buluştu. 22 Ağustos akşamı televizyon ekranlarında yayınlanan filmler arasında dikkat çeken Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocuklar oyuncuları ve konusu merak edildi. Film tutkunlarını ekran başına kilitleyen filmde henüz 16 yaşında olan Jacob Portman kendisini 70 yıl önce gizemli bir adada bulmasına şahit olduk. Peki Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukları filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar

BAYAN PEREGRİNE'İN TUHAF ÇOCUKLARI FİLMİ KONUSU NEDİR?

6 yaşındaki Jacob Portman kendini gizemli bir adada ve 70 yıl öncesinde bulduğunda, burada yaşayan kendisi gibi tuhaf ama gizemli güçlerle donanmış genç öksüzlerle karşılaşır. Bu çocuklar, Bayan Peregrine'in koruması altında yaşamlarını sürdürmektedirler.

Ancak bu çocukların peşinde korkunç yaratıklar vardır ve Jacob da çok geç öğrendiği "tuhaflığıyla" onları korumaya çalışacaktır.

BAYAN PEREGRİNE'İN TUHAF ÇOCUKLARI OYUNCULARI KİMLER?

Eva Green

Asa Butterfield

Chris O'Dowd

Allison Janney

Rupert Everett

Terence Stamp

Ella Purnell

Judi Dench

Samuel L. Jackson