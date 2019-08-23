Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 23 Ağustos Gelinim Mutfakta puan durumu

kim birinci oldu kim elendi? Gelinim Mutfakta puan durumu

Fatih Ürek’in eğlence dolu programı 'nın birincisi ve elenen ismi bugün açıklanacak. Kanal D’nin iddialı yarışma programında gelinler ve kaynanalar arasında kızışma izleyicisini ekran başına kilitliyor. Haftanın final bölümünde Gelinim Mutfakta’nın gün birincisi ve elenen ismi puan durumlarına göre belli olacak. Gelinim Mutfakta'nın son bölümünde gergin anlar yaşanıyor! Gülcan ve Hülya arasında sert tartışma çıkıyor. Peki oldu kim elendi? Puan durumu nasıl?

Giriş Tarihi: 23.8.2019 12:46 Güncelleme Tarihi: 23.8.2019 12:46
Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 23 Ağustos Gelinim Mutfakta puan durumu

birincisi ve elenen ismi puan durumuna göre gün içinde belli olacak. Sevilen ve reyting rekoru kıran Gelinim Mutfakta izleyicisi 'ta kimin birinci olacağını merak ediyor. Bu bağlamda '' oldu kim elendi? 23 Ağustos Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?'' sorularına yanıt aranmaya başlandı. Heyecan ve aksiyonun bir arada yaşandığı Gelinim Mutfakta'nın son bölümünde yaşananlar ve gelinlerin puan durumları haberimizin devamında…

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU KİM ELENDİ? 23 AĞUSTOS

Kanal D'nin reyting rekortmeni yarışma programı Gelinim Mutfakta'da haftanın final bölümü heyecan dolu sahnelerle geliyor. Gelinim Mutfakta 23 Ağustos Cuma günü yayınlanacak olan 335. Bölümün fragmanı yayında! Hafta finalinde sürpriz gelişme yaşanıyor! Hafta finalinde kim eleniyor? 5 Altın bileziği hangi gelin kazanacak? İşte tüm detaylar…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 23 Ağustos Gelinim Mutfakta puan durumu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN