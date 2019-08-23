Hadi ipucu sorusu 23 Ağustos: Formula 1'de en çok pole pozisyonu kazanan pilot kimdir biliyor muyuz? Mini Hadi 12.30’da!

Hadi ipucu sorusu 23 Ağustos'ta trend başlıklar arasında yer aldı. Canlı, gerçek para ödüllü interaktif bilgi yarışması olan Hadi ipucu sorusu ve cevabı güncel olarak paylaşıldı. Günün sorusu formula 1'den geldi. Heyecanla beklenen ipucu sorusu bugün 12.30'da takipçileriyle buluşacak. Peki Formula 1'de en çok pole pozisyonu kazanan pilot kimdir biliyor muyuz?

HADİ İPUCU SORUSU NEDİR? 23 AĞUSTOS 2019

Formula 1'de en çok pole pozisyonu kazanan pilot kimdir biliyor muyuz?

HADİ İPUCU CEVABI NEDİR?

CEVAP: Lewis Hamilton

LEWIS HAMILTON KİMDİR?

Lewis Carl Hamilton 7 Ocak 1985 İngiltere'nin Hertfordshire kentinde dünyaya geldi. Formula 1'in aynı zamanda ilk siyâhi pilottur.

2006 yılında GP2 serisinde büyük başarı göstererek şampiyon olup ardından McLaren takımı'na transfer olmuştur. 2008, 2014, 2015, 2017 ve 2018 sezonlarında pilotlar şampiyonluğuna ulaştı. 1.74 m boyundadır.

Daha 9 yaşındayken Mercedes-Benz Genç pilot yetiştirme programını imzalayan pilot. Formula Renault, Formula 3, GP2 serilerinde şampiyonluğa ulaşmıştır Formula 1 kariyerinin ilk dokuz yarışında kürsüye çıkmayı başaran McLaren Mercedes takımının İngiliz pilotu Lewis Hamilton, Bahreyn Grand Prix'sinde elde ettiği ikincilik sonrası, ilk dokuz yarışında da podyuma çıkarak tarihe geçmiştir.

Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri Formula 1 kariyerinin ilk yılında birinci olarak büyük başarı göstermiştir 2007 yılında 1 puan farkla 109 puanla formula 1 sezonunun ilk yılında ikinci olmayı başarmıştır. 2008 formula 1 yarışında 98 puan toplayarak Massa'nın 1 puan önünde şampiyon olmuştur ve formula 1 tarihinde en genç (bu rekor daha sonra 2010 sezonunda Sebastian Vettel tarafından kırıldı) ve ilk siyahi şampiyon pilot unvanını elde etmiştir.

2012 sezonu ortalarında Vodafone McLaren Mercedes 'ten ayrılacağı spekülasyonları ortaya çıkmasıyla birlikte 28 Eylül 2012 tarihinde Mercedes GP ile 3 senelik anlaşma imzaladığı açıklanmıştır.

2014 sezonunda kariyerinin 2. şampiyonluğunu kazanmıştır.

Hamilton 29 Ekim 2017 tarihinde koşulan Meksika GP'sini 9. olarak tamamlayarak 2017 Formula 1 dünya pilotlar şampiyonluğunu sezon tamamlanmadan 2 yarış önce ilan etmiştir ve 4. pilotlar şampiyonluğuna ulaşmıştır.