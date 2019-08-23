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ne zaman başlayacak? Hercai tanıtım fragmanı yayınlandı!

ATV’nin reyting rekorları kıran dizisi ’nin yeni sezonu oldukça merak ediliyor. Bomba gibi bir sezon finaline ev sahipliği yapan dizinin konusunun sürükleyici oyuncu kadrosunun ise güçlü oluşu kısa sürede büyük hayran kitlesine sahip olmasını sağladı. Dizinin hayranları arama motorlarında “Hercai ne zaman başlayacak?” sorusunun yanıtını aramaya başladılar. Bununla birlikte merakla beklenen da yayınlandı. İşte ayrıntılar..

Giriş Tarihi: 23.8.2019 08:57 Güncelleme Tarihi: 23.8.2019 08:57
Hercai ne zaman başlayacak? Hercai yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı!

ATV'nin en sevilen popüler dizilerinden Hercai sezon finali bölümüyle oldukça büyük beğeni topladı. Yeni sezonun ne zaman ekrana geleceğini merak edenler ise araştırmalara devam ediyorlar. Kısa zamanda büyük bir hayran kitlesine sahip olmayı başaran dizi Hercai'den yeni sezon fragmanı da geldi. İşte merakla beklenen "Hercai yeni sezon ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı..

HERCAİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hercai yeni sezon çekimlerinin başlamasının ardından dizinin ne zaman ekranlara döneceği merak konusu haline geldi. Hercai dizisinin yeni bölümlerinin eylül ayı içerisinde yayınlanmaya başlanması bekleniliyor.

HERCAİ YENİ SEZON TANITIM FRAGMANI

Atv'nin en çok izlenen dizilerinden Hercai'nin yeni sezon tanıtımı yayınlandı! 2. sezonda neler olacak?

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Hercai ne zaman başlayacak? Hercai yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı!
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