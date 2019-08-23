Hercai ne zaman başlayacak? Hercai yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı!

ATV'nin en sevilen popüler dizilerinden Hercai sezon finali bölümüyle oldukça büyük beğeni topladı. Yeni sezonun ne zaman ekrana geleceğini merak edenler ise araştırmalara devam ediyorlar. Kısa zamanda büyük bir hayran kitlesine sahip olmayı başaran dizi Hercai'den yeni sezon fragmanı da geldi. İşte merakla beklenen "Hercai yeni sezon ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı..

HERCAİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hercai yeni sezon çekimlerinin başlamasının ardından dizinin ne zaman ekranlara döneceği merak konusu haline geldi. Hercai dizisinin yeni bölümlerinin eylül ayı içerisinde yayınlanmaya başlanması bekleniliyor.