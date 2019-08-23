Bu akşam Star Tv ekranlarına gelecek olan Kong: Kafatası Adası filmi için geri sayım başladı. Heyecan içerisinde filmi bekleyenler, daha önceden izleyenler ve izlemiş olanlar için merak sürüyor. 2017 yılında vizyona giren film macera, aksiyon ve fantastik türlerini barındırıyor. Buna göre; Kong: Kafatası Adası filminin konusu nedir? Kong: Kafatası Adası filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

KONG: KAFATASI ADASI FİLMİNİN KONUSU

1970'li yıllarda bir grup uzman, Amerikan hükümetinin desteklediği bir keşif gezisi için Pasifik'te insan eli değmemiş bir adaya çıkmıştır. Ekibin lideri İngiliz James Conrad'dır (Tom Hiddleston). Onun yanında savaş fotoğrafçısı Weaver (Brie Larson), sözleşmeli asker Packard (Samuel L. Jackson) ve hükumet yetkilisi Randa (John Goodman) da vardır. Bu cennet gibi adada devasa bir yaratığın bölgesine girdiklerini ise çok geç farkedeceklerdir. Üstelik adada Kong'dan çok daha ölümcül yaratıklarla karşılacaklardır.

KONG: KAFATASI ADASI FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Başrollerini Oscar ödüllü Brie Larson, Tom Hiddleston ve Toby Kebbell üstleniyor. Filmin yönetmen koltuğunda Jordan Vogt-Roberts otururken, filmin senaryosunda ise Max Borenstein, Derek Connolly,Corey Hawkins ve John Gatins imzası var. Filmin kadrosunda ayrıca Samuel L. Jackson, John Goodman, John C. Reilly ve Corey Hawkins gibi ünlü isimler yer alıyor.