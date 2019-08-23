Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon yayın tarihi açıklandı

ATV'nin sevilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı yayın tarihi belli oldu. 21 Haziran'da sezon finali yapan programın yeni sezon tanıtımı yayınlandı. Müge Anlı ve ekibi kayıp dosyaları ve cinayete kurban giden kişilerin dosyalarını inceleyemeye ve açığa çıkarmaya devam edecek. Peki Müge Anlı ne zaman başlayacak? İşte yeni sezon yayın tarihine ilişkin detaylar…

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT NE ZAMAN BAŞLIYOR? İŞTE YENİ SEZON YAYIN TARİHİ

ATV'nin en çok izlenen ve trend olan programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni sezona 2 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMIN FORMATI NEDİR?

ATV'de sabah kuşağında yayınlanan kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı Müge Anlı ve beraberindeki Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli ile avukat Rahmi Özkan'ın da yer aldığı televizyon programıdır.

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.