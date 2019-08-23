X MEN 2 filminin konusu nedir? X MEN 2 filmi oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar!

2003 yılında vizyona giren X MEN 2 filmi izleyicisiyle bu akşam buluşacak. Filmde Styker isimli kötü niyetli bir varlık şehrin ve insanlığın düzenine çomak sokmak üzere güç toplamaktadır. Heyecan ve aksiyon dolu X MEN 2 filminin konusu ve oyuncuları merak edildi. Bu bağlamda '' X MEN 2 filminin konusu nedir? X MEN 2 filmi oyuncuları kimler?'' sorularına yanıt aranmaya başlandı.

X-MEN 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Styker isimli kötü niyetli bir varlık şehrin ve insanlığın düzenine çomak sokmak üzere güç toplamaktadır. Büyük bir kaosu beraberinde getirmeyi amaçlayan William Styker, müthiş bir şehilde organize olmaktadır. Alışılmışın dışındaki süper güçleriyle çevresine korku yaymaya başlayan Styker'ın karşısına dikilebilecek tek ekip ise Profesör Charles Xavier'in üstün mutantlardan oluşan ekibidir.

Magneto ise onlara yardım etmeye hazır bir biçimde beklemektedir. Mutantlar arasında ayrı bi öneme sahip olan Wolverine ise, kendi geçmişini aramak üzere bir yolculuğa çıkmanın eşiğindedir.

X-MEN 2 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Patrick Stewart

Hugh Jackman

Ian McKellen

Halle Berry

Famke

Janssen

James Marsden

Rebecca Romjin

Anna Paquin