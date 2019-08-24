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birinci kim oldu, kim elendi? İşte Gelinim Mutfakta son puan durumu tablosu burada!

Fatih Ürek’in eğlence dolu programı 'nın birincisi ve elenen ismi açıklandı. Kanal D’nin iddialı yarışma programında gelinler ve kaynanalar arasında kızışma izleyicisini ekran başına kilitliyor. Haftanın final bölümünde Gelinim Mutfakta’nın gün birincisi ve elenen ismi puan durumlarına göre belli oldu. Hafta toplamında en az puanları Besime-Gülcan Ekici ile Zeynep-Hülya Bütün çifti aldı ve Gelinim Mutfakta'nın 67. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu; fakat, sürpriz bir gelişme yaşandı! Peki oldu kim elendi? Puan durumu nasıl? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.8.2019 08:28 Güncelleme Tarihi: 24.8.2019 08:29
Gelinim Mutfakta birinci kim oldu, kim elendi? İşte 23 Ağustos Gelinim Mutfakta son puan durumu tablosu burada!

birincisi ve elenen ismi puan durumuna göre belli oldu. Sevilen ve reyting rekoru kıran Gelinim Mutfakta izleyicisi 'ta kimin birinci olduğunu araştırıyor. Bu bağlamda '' oldu kim elendi? 23 Ağustos Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?'' sorularının yanıtı belli oldu. Heyecan ve aksiyonun bir arada yaşandığı Gelinim Mutfakta'nın son bölümünde yaşananlar ve gelinlerin puan durumları haberimizin devamında…

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU KİM ELENDİ? 23 AĞUSTOS

Kanal D'nin reyting rekortmeni yarışma programı Gelinim Mutfakta'da haftanın final bölümü heyecan dolu sahnelerle geliyor. Gelinim Mutfakta 23 Ağustos Cuma günü yayınlanacak olan 335. Bölümün fragmanı yayında!

Hafta finalinde sürpriz gelişme yaşanıyor! Hafta finalinde kim eleniyor? 5 Altın bileziği hangi gelin kazandı? İşte Gelinim mutfakta puan durumu ve elenen ismi...

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Gelinim Mutfakta birinci kim oldu, kim elendi? İşte 23 Ağustos Gelinim Mutfakta son puan durumu tablosu burada!
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