Gelinim Mutfakta birinci kim oldu, kim elendi? İşte 23 Ağustos Gelinim Mutfakta son puan durumu tablosu burada!

Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi puan durumuna göre belli oldu. Sevilen ve reyting rekoru kıran Gelinim Mutfakta izleyicisi 23 Ağustos'ta kimin birinci olduğunu araştırıyor. Bu bağlamda '' Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 23 Ağustos Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?'' sorularının yanıtı belli oldu. Heyecan ve aksiyonun bir arada yaşandığı Gelinim Mutfakta'nın son bölümünde yaşananlar ve gelinlerin puan durumları haberimizin devamında…

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU KİM ELENDİ? 23 AĞUSTOS

Kanal D'nin reyting rekortmeni yarışma programı Gelinim Mutfakta'da haftanın final bölümü heyecan dolu sahnelerle geliyor. Gelinim Mutfakta 23 Ağustos Cuma günü yayınlanacak olan 335. Bölümün fragmanı yayında!

Hafta finalinde sürpriz gelişme yaşanıyor! Hafta finalinde kim eleniyor? 5 Altın bileziği hangi gelin kazandı? İşte Gelinim mutfakta puan durumu ve elenen ismi...