Hababam Sınıfı oyuncusu Faruk Şavlı hayatını kaybetti! Faruk Şavlı kimdir?

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Şavlı'nın hayatını kaybettiğini, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Seçer, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Bir süre önce 'Hababam Sınıfı'nın diğer efsane oyuncuları ile birlikte ağırladığım Faruk Şavlı'nın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Oyuncumuza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dilerim" dedi.

Şavlı, yarın Mersin'de Muğdat Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

FARUK ŞAVLI KİMDİR?

Faruk Şavlı, Hababam Sınıfı filminde 'Domdom Ali' karakteri ile tanınan Feridun Şavlı'nın kardeşi olarak biliniyordu.