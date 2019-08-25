Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > La Casa de Papel 4. Sezon ne zaman başlayacak? La Casa de Papel yeni sezon ne zaman?

ne zaman başlayacak? La Casa de Papel yeni sezon ne zaman?

Bir İspanyol dizisi olan La Casa de Papel’in 3. sezonu Temmuz ayında yayınlandı. Heyecan ve aksiyonun bir saniye bile eksik olmadığı dizi izleyenlerin damağında kalırken, yeni sezonun ne zaman yayınlanacağı ise merak konusu oldu. Geçtiğimiz sonbaharda çekimleri başlayan 3. Sezon Temmuz ayında yayınlanmıştı. Peki, ne zaman başlayacak? La Casa de Papel yeni sezonu ne zaman? İşte bu soruların yanıtları…

Giriş Tarihi: 25.8.2019 15:57
La Casa de Papel 4. Sezon ne zaman başlayacak? La Casa de Papel yeni sezon ne zaman?

La Casa de Papel 3. Sezonu Temmuz ayında yayınlanmıştı. Dizinin yayınlanan son sezonunu bitiren izleyiciler yeni sezonunun ne zaman başlayacağını merak ediyorlar. Hatırlanacağı üzere son bölümde işler istendiği gibi gitmemiş, profesör ve ekibi son derece zor bir durumda kalmıştı. Heyecanın ortasında sezon finaline giden dizi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Peki, La Casa de Papel 4. Sezon ne zaman başlayacak? La Casa de Papel yeni sezon ne zaman? İşte bu soruların yanıtları…

LA CASA DE PAPEL 4. YENİ SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Geçtiğimiz sonbaharda çekilmeye başlayan La Casa de Papel 3. sezonu temmuz ayında başlamıştı., Bu bilgiler doğrultusunda La Casa De Papel 4. sezonunun 2020 yaz aylarından da önce yayınlanabileceği öngörüler arasında. Ancak yayın tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

LA CASA DE PAPEL NEREDEN İZLENİYOR?

Uluslararası Emmy Ödülleri'nde ve Premios Fénix'te En İyi Drama ödülünü kazanan sürükleyici suç dizisi La Casa De Papel'in tüm sezonları Netflix üzerinden izlenebiliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
La Casa de Papel 4. Sezon ne zaman başlayacak? La Casa de Papel yeni sezon ne zaman?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN