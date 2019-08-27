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dizisi ne zaman başlayacak? Seksenler yeni sezon ne zaman?

’nin sevilen dizisi “ ne zaman başlayacak?” sorusunun yanıtı son zamanlarda oldukça aratılmaya başlandı. Bizleri maziye ve anılarımıza götüren, hem güldüren hem ağlatan geçtiğimiz yıllarda final yapmıştı. Sevilen dizininin ekranlara ne zaman döneceği ise merak konusu oldu. Peki Seksenler yeni sezon ne zaman? İşte ayrıntılar..

Giriş Tarihi: 27.8.2019 17:38
Seksenler dizisi ne zaman başlayacak? Seksenler yeni sezon ne zaman?

Seksenler dizisinin yapımcısı Birol Güven geçtiğimiz aylarda dizinin tekrar geri döneceğini sosyal medya hesabı üzerinden belirtmiş ve hayranlarına müjdeyi vermişti. Geçtiğimiz yıllarda final yapan Seksenler dizisinin yeni sezonun ne zaman başlayacağı ise merak konusu oldu. 3 yıl önce çekimlerine ara verilen Seksenler dizisi ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar..

SEKSENLER DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? SEKSENLER YENİ SEZON NE ZAMAN?

TRT, Seksenler dizisini yeniden izleyiciyle buluşturuyor. 3 yıl önce çekimlerine ara verilen dizi, yeni sezonda yine TRT ekranlarında olacak. Dizinin ekim ayından itibaren TRT 1'de yayımlanması bekleniyor. Net yayın tarihi belli olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.

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Seksenler dizisi ne zaman başlayacak? Seksenler yeni sezon ne zaman?
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