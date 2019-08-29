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kimdir, kaç yaşındadır? ’ın sevgilisi Rüzgar Mağden biyografisi..

Ünlü sanatçı magazin gündemine bomba gibi oturdu. Sosyal medyada oldukça fazla konuşulan, arama motorlarında ismi aratılan , Gönül Yazar’ın sır gibi sakladığı sevgilisi olarak gündeme geldi. Peki ? Kaç yaşında ve nerelidir? İşte Rüzgar Mağden ile ilgili tüm merak edilenler..

Giriş Tarihi: 29.8.2019 12:07 Güncelleme Tarihi: 29.8.2019 12:08
Rüzgar Mağden kimdir, kaç yaşındadır? Gönül Yazar’ın sevgilisi Rüzgar Mağden biyografisi..

Ünlü sanatçı Gönül Yazar ismi magazin gündemine bomba gibi düştü. Rüzgar Mağden isimli yönetmen ile sevgili oldukları iddia edilen çift oldukça araştırılıyor. Sosyal medyada ve arama motorlarında araştırılan Gönül Yazar ile Rüzgar Mağden ikilisi vatandaşlar tarafından epey merak konusu oldu. Buna göre; Rüzgar Mağden kimdir, kaç yaşındadır? İşte detaylar..

RÜZGAR MAĞDEN KİMDİR?

İstanbul'da yaşamını sürdüren Rüzgar Mağden, 8 Nisan 1968 tarihinde dünyaya geldi. Yönetmenlik yapan Rüzgar Mağden, pek çok kanal ve yapım şirketinin bünyesinde çalıştı.

Gönül Yazar, geçtiğimiz haftalarda Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olmuş, bir süredir hayatında birisi olduğu söylemişti.

"21 yıldır hayatımda kimse yoktu ve 21 yıldır tavana bakıyordum şimdi telefona bakıyorum. Bir aydır hayatımda biri var. Hayatımdaki kişi on yaşındayken bana aşık olmuş. Herkes gibi bizim de aramızda yaş farkı var." Açıklamasında bulunan Gönül Yazar, 'Evlilik düşünüyor musunuz?' sorusuna ise, "Şimdi ikimizde evlilik düşünmüyoruz. Onun da aklında olduğunu düşünmüyorum" şeklinde cevap vermişti.

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