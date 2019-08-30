Benim Tatlı Yalanım 12.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Tatlı Yalanım son 11.bölümde neler oldu? İşte detaylar

Ekranların fenomen yapımları arasında yer alan Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm fragmanı merak edildi. Star TV'de yayınlanan dizinin son bölümünde beklenmedik gelişmeler yaşanmıştı. Her Perşembe akşamı saat 20.00'da yayınlanan Benim Tatlı Yalanım 11. Bölümü dün akşam izleyicisiyle buluştu. Diziyi kaçıranlar ise '' Benim Tatlı Yalanım 12.yeni bölüm fragmanı yayında mı? Benim Tatlı Yalanım 11.son bölüm izle'' şeklinde araştırma yapıyor. Son bölümde Suna, Nejat'ın evine, ayrılacağını söylemeye gittiğinde, onu bir süpriz bekliyordur. Aylin'in doğum günüdür ve Kayra hazırlık yapmıştır. İşte yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar…

BENİM TATLI YALANIM 11.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Benim Tatlı Yalanım 11.bölümü izleyicisiyle Star TV ekranlarında bu akşam buluşacak.

İşte bu akşam ekrana gelecek olan bölümde yaşanacak ayrıntılar…

Nejat'tan beklenmedik hamle! Hande'nin eline Suna'dan tamamen kurtulmak için büyük bir koz geçmiştir. Hande, Suna'yı, Nejat'la oynadıkları oyunu Şevket'e söylemekle tehdit eder. Suna, Nejat'ın evine, ayrılacağını söylemeye gittiğinde, onu bir süpriz bekliyordur. Aylin'in doğum günüdür ve Kayra hazırlık yapmıştır. Suna, Kayra'dan ve Nejat'tan ayrılamayacağını anlar. Hande de Kayra'nın binbir güçlükle kazandığı güvenini, kaybetmenin işine yaramayacağının farkına varır.

Benim Tatlı Yalanım 11. son bölüm fragmanı yayınlandı

Hande, planını değiştirir. Suna'nın, Nejat'tan uzak durmasını ister. Sadece Kayra'nın annesi olarak kalabilirse, Suna'nın sırrı Hande'de güvende olacaktır. Ancak Suna'yı kıskanmaya başlayan Nejat'ın, ondan uzak durmak gibi bir niyeti yoktur. Nejat duygularının farkına varırken kendisinden hiç beklenmeyecek bir hamle yapar.

BENİM TATLI YALANIM KONUSU

İlk olarak Annemi Beklerken olarak seyirciye duyurulan sonradan Benim Tatlı Yalanım olarak güncellenen dizide Nejat eşi tarafından ansızın terk edilmiştir. Nejat 6 yaşındaki kızına bakmak zorundadır. Kayra ile eğlenceli bir hayat mücadelesine girişir.

Nejat kızına hem annelik hem de babalık yapmaktadır. Kendisi ünlü bir gözlük firmasının sahibidir. Nejat'ın Suna ya aşık olması hayatlarını daha eğlenceli hale getirir.