Dağ 2 filminin konusu nedir? Dağ 2 oyuncu kadrosu

Dağ 2 filmi bu akşam Star tv ekranlarından yayınlanacak. Vatandaşlar "Dağ 2 filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?" sorularına yanıt arıyor. Vizyonda olduğu süreçte beğenilen film izlememiş veya tekrar izlemek isteyenler için yayınlanacak. Filmin başrollerinde ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul da bulunuyor. Yönetmen koltuğunda Alper Çağlar'ın olduğu film 2016 tarihinde vizyona girmişti. Peki, Dağ 2 filminin konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?

DAĞ 2 FİLMİNİN KONUSU

Teröristlerin elinden kurtulmayı başaran iki arkadaş Oğuz ve Bekir, 6 yıl sonra özel bir görev için Özel Kuvvetler 8. Muharebe Arama Kurtarma Timi'ne katılır. Timin özel görevi ise Kuzey Irak'ta bir terör örgütü tarafından kaçırılan gazeteci Ceyda Balaban'ı kurtarmaktır. Ancak bu sefer düşman geçmişteki gibi bir tane değildir. MAK'ın karşısında bu acımasız coğrafyada birbiriyle çatışan birden fazla kuvvet vardır ve işler bu sefer hiç olmadığı kadar zordur.

Gişede başarı kazanan Dağ filminin ardından gelen devam filmi Dağ 2 filminde yine başrolleri Çağlar Ertuğrul ve Ufuk Bayraktar paylaşırken Alper Çağlar da filmin yönetmenliğini ve senaristliğini üstleniyor.

DAĞ 2 OYUNCU KADROSU

Çağlar Ertuğrul (Üsteğmen Oğuz Çağlar)

Ufuk Bayraktar (Uzman Çavuş Bekir Özbey)

Murat Serezli (Kurmay Yarbay Veysel Gökmusa)

Ahu Türkpençe (Gazeteci Ceyda Balaban)

Atılgan Gümüş (Astsubay Kademeli Kıdemli Başçavuş Mustafa Şahin)

Murat Arkın (Astsubay Kıdemli Üstçavuş Arif Sayar)

Ahmet Pınar (Astsubay Kıdemli Başçavuş Eşref Çullu)

Armağan Oğuz (Astsubay Kıdemli Çavuş Baybars Yücel)

Açelya Özcan (Nabat)

Buse Varol (Ece)

Ozan Ağaç (Çiya)

Uğur Özarslan (Er Savaş Civan Hatipoğlu)