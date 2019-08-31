IMDb puanına göre en beğenilen Marvel dizileri neler?

Marvel filmlerinin sinema sektöründe yeri oldukça büyük. Saymakla bitmeyen ve kendi sinematik evreni bulunan Marvel filmlerinin yanı sıra Marvel karakterlerinin dizilerinin izleyici kitlesi de oldukça geniş. İşte en iyi Marvel dizileri IMDb puanına göre şu şekilde listeleniyor:

5. Iron Fist

IMDb puanı 6,7 olan Iron Fist dizisi, gücünü ejderhalardan alan Iron Fist karakterinin süper kahramanlık öyküsünü işliyor. Dizinin konusu; dövüş sanatları uzmanı Iron Fist'in aksiyon dolu hayatı.

4. Luke Cage

IMDb puanı 7,3 olan Luke Cage dizisi, hapishane günlerinde üzerinde deneyler yapılıp mutasyona uğrayan Luke Cage'in yaşadığı maceraları konu ediniyor.

3. Marvel's Runaways

IMDb puanı 7,3 olan Marvel's Runaways dizisi, , ailelerin kötülüklerini düzeltmek için bir grup olarak çalışmaya başlayan süper güçlü insanların, kökenlerini öğrenirken yaşadıkları maceraları konu ediniyor.

2. Marvel's Jessica Jones

IMDb puanı 8,1 olan Marvel's Jessica Jones dizisi, Jessica Jones karakterinin kimyasal bir sızıntı sebebiyle olağanüstü bir güce sahip olup ses hızına yakın bir hızda uçmasıyla başlayan maceralarını konu ediniyor.

1.Marvel's Daredevil

IMDb puanı 8,7 olan Marvel's Daredevil dizisi, görme yetisini kaybeden bir avukatın yaşadıklarını konu ediniyor.