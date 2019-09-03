Arka sokaklar yeni sezon Mesut Komiser diziye veda mı ediyor? Arka Sokaklar dizisinde şok ayrılık! 14. sezon fragmanı

Arka sokaklar dizisinin 14. Sezon fragmanının yayınlanmasının ardından dizinin severleri ekran başına kilitlendi. Dizi en başından itibaren kanal d ekranlarından izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Peki, Mesut komiser diziye veda mı ediyor? Arka sokaklar 14. Bölüm fragmanında neler yaşandı? İşte yeni sezon detayları…

ARKA SOKAKLAR 14. SEZON FRAGMANI

Arka Sokaklar yeni sezon fragmanı yayınlandı! (14. sezon)

3 YENİ OYUNCU KATILDI

Yeni sezon çekimlerinin tüm hızla devam ettiği diziye Yiğitcan Ergin, Ela Yörüklü ve Gamze Topuz katıldı. Yakışıklı oyuncu Yiğitcan Ergin, gizemli bir karakterle; Ela Yörüklü, komiser yardımcısı; Ezgi Vural karakteriyle ünlü oyuncu Gamze Topuz ise, Savcı Ceyda karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.

Başrollerinde Zafer Ergin (Rıza Baba), Şevket Çoruh (Mesut), Özgür Ozan (Hüsnü), İlker İnanoğlu (Engin), Oya Okar (Selin), Alp Korkmaz (Ali), Ozan Çobanoğlu (Hakan), Özlem Çınar (Aylin), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), İpek Yaylacıoğlu Usta (Pınar), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla) ve Merve Oflaz'ın (Bahar) olduğu fenomen dizi Arka Sokaklar 14. sezon ve 522'nci bölümü ile Eylül'de Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR KONUSU

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube'de görev yapan 'sivil' bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve 'babalığıyla' yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.

Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.