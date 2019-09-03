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3 Eylül Salı sorusu cevabı! 1992'den beri hayatımızda olan 'in 1997 yılından beri birçok albümde birlikte çalıştığı Pentagram'ın eski gitaristi kimdir?

Güncel olarak oynanan sorusu bugün müzik severlere hitap ediyor. Bu oyunun sıkı takipçileri sorunun cevabına ilişkin araştırma yapmaya başladılar. Sosyal medyada hızla yayılan ve oldukça sevilen Hadi ipucu sorusunun cevabı merak ediliyor. 1992'den beri hayatımızda olan 'in 1997 yılından beri birçok albümde birlikte çalıştığı Pentagram'ın eski gitaristi kimdir? sorusuna yanıt arayanlar için işte 3 Eylül Hadi ipucu sorusu ve cevabı…

Giriş Tarihi: 3.9.2019 16:02
Hadi ipucu 3 Eylül Salı sorusu cevabı! 1992'den beri hayatımızda olan Sertab Erener'in 1997 yılından beri birçok albümde birlikte çalıştığı Pentagram'ın eski gitaristi kimdir?

En çok oynanan oyunlar arasında yer alan Hadi ipucu sorusu ve cevabı açıklandı. Günün sorusuna ilişkin doğru müzik tutkunları kolayca cevaplayabilecek. Hadi'nin resmi sayfasında yapılan duyuru; 1992'den beri hayatımızda olan Sertab Erener'in 1997 yılından beri birçok albümde birlikte çalıştığı Pentagram'ın eski gitaristi kimdir? oldu. Peki; 1992'den beri hayatımızda olan Sertab Erener'in 1997 yılından beri birçok albümde birlikte çalıştığı Pentagram'ın eski gitaristi kimdir?

HADİ İPUCU SORUSU NEDİR?

1992'den beri hayatımızda olan Sertab Erener'in 1997 yılından beri birçok albümde birlikte çalıştığı Pentagram'ın eski gitaristi kimdir?

HADİ İPUCU CEVABI

CEVAP: DEMİR DEMİRKAN

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Hadi ipucu 3 Eylül Salı sorusu cevabı! 1992'den beri hayatımızda olan Sertab Erener'in 1997 yılından beri birçok albümde birlikte çalıştığı Pentagram'ın eski gitaristi kimdir?
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