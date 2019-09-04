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4 Eylül sorusu: Eski Roma'da, arenada birbirleriyle veya yırtıcı hayvanlarla dövüştürülen kişilere ne ad verilirdi? İşte Hadi ipucu sorusunun cevabı!

Güncel olarak yayınlanan sorusu ve cevabı merak ediliyor. Yoğun ilgi gören Hadi ipucu yarışmasının 4 Eylül sorusu “Eski Roma'da, arenada birbirleriyle veya yırtıcı hayvanlarla dövüştürülen kişilere ne ad verilirdi? ” oldu. İpucumuz Eski Roma dönemine dayanıyor. Peki buna göre; Hadi İpucu sorusunun yanıtı nedir? İşte 4 Eylül Hadi ipucu sorusunun yanıtı..

Giriş Tarihi: 4.9.2019 10:04 Güncelleme Tarihi: 4.9.2019 10:05
Hadi İpucu 4 Eylül sorusu: Eski Roma'da, arenada birbirleriyle veya yırtıcı hayvanlarla dövüştürülen kişilere ne ad verilirdi? İşte Hadi ipucu sorusunun cevabı!

Hadi ipucu sorusu ve joker kodu yoğun olarak araştırılan konular arasına giriyor. 4 Eylül Hadi ipucu sorusu ise yayınlandı. Merakla beklenen Hadi ipucu 4 Eylül sorusu; "Eski Roma'da, arenada birbirleriyle veya yırtıcı hayvanlarla dövüştürülen kişilere ne ad verilirdi?" oldu. Mini hadi bugün 12:30'da! İpucumuz Roma gündemine M.Ö. 264 yılından itibaren gelmeye başlayan, aralıksız olarak M.S. 5. yüzyıla kadar antik sosyal yaşamın en vazgeçilmez figüranlarından birinden geliyor.

4 EYLÜL HADİ İPUCU

SORU: Eski Roma'da, arenada birbirleriyle veya yırtıcı hayvanlarla dövüştürülen kişilere ne ad verilirdi?

CEVAP: GLADYATÖR

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Hadi İpucu 4 Eylül sorusu: Eski Roma'da, arenada birbirleriyle veya yırtıcı hayvanlarla dövüştürülen kişilere ne ad verilirdi? İşte Hadi ipucu sorusunun cevabı!
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