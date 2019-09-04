Hadi İpucu 4 Eylül sorusu: Eski Roma'da, arenada birbirleriyle veya yırtıcı hayvanlarla dövüştürülen kişilere ne ad verilirdi? İşte Hadi ipucu sorusunun cevabı!

Hadi ipucu sorusu ve joker kodu yoğun olarak araştırılan konular arasına giriyor. 4 Eylül Hadi ipucu sorusu ise yayınlandı. Merakla beklenen Hadi ipucu 4 Eylül sorusu; "Eski Roma'da, arenada birbirleriyle veya yırtıcı hayvanlarla dövüştürülen kişilere ne ad verilirdi?" oldu. Mini hadi bugün 12:30'da! İpucumuz Roma gündemine M.Ö. 264 yılından itibaren gelmeye başlayan, aralıksız olarak M.S. 5. yüzyıla kadar antik sosyal yaşamın en vazgeçilmez figüranlarından birinden geliyor.

4 EYLÜL HADİ İPUCU

SORU: Eski Roma'da, arenada birbirleriyle veya yırtıcı hayvanlarla dövüştürülen kişilere ne ad verilirdi?

CEVAP: GLADYATÖR