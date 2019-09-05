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'''in Acıları'' adlı roman tarafından ?

ATV ekranlarının en sevilen yarışma programlarından Müge Anlı ile Güven Bana tüm hızıyla devam ediyor. Efsanevi yarışma Güven Bana’nın bu akşamki programından '''in Acıları'' adlı roman tarafından ? sorusu gündeme oturdu. İşte ''Genç Werther'in Acıları'' adlı roman Goethe tarafından ilk olarak hangi dilde yazılmıştır? sorusunun cevabı…

Giriş Tarihi: 5.9.2019 22:33 Güncelleme Tarihi: 5.9.2019 22:55
''Genç Werther'in Acıları'' adlı roman Goethe tarafından ilk olarak hangi dilde yazılmıştır?

''Genç Werther'in Acıları'' adlı roman Goethe tarafından ilk olarak hangi dilde yazılmıştır?

A- Fransızca

B- İtalyanca

C- Felemenkçe

D- Almanca (CEVAP)

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''Genç Werther'in Acıları'' adlı roman Goethe tarafından ilk olarak hangi dilde yazılmıştır?
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