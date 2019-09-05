ATV ekranlarının en sevilen yarışma programlarından Müge Anlı ile Güven Bana tüm hızıyla devam ediyor. Efsanevi yarışma Güven Bana’nın bu akşamki programından ''Genç Werther'in Acıları'' adlı roman Goethe tarafından ilk olarak hangi dilde yazılmıştır? sorusu gündeme oturdu. İşte ''Genç Werther'in Acıları'' adlı roman Goethe tarafından ilk olarak hangi dilde yazılmıştır? sorusunun cevabı…
Giriş Tarihi: 5.9.2019 22:33Güncelleme Tarihi: 5.9.2019 22:55
''Genç Werther'in Acıları'' adlı roman Goethe tarafından ilk olarak hangi dilde yazılmıştır?