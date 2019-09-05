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ipucu sorusu 5 Eylül: 'de oynanmakta olan turnuvası hangisidir? 20.30’da!

ipucu sorusu ve cevabı takipçileriyle paylaşıldı. 5 Eylül sorusu bugün spor kategorisinden geldi. Ödüllü yarışmanın ’’ 'de oynanmakta olan turnuvası hangisidir?’’ oldu. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için uygulamayı indirmek yeterli. Peki 31 Ağustos-15 Eylül 2019 tarihleri arasında Çin'de oynanmakta olan basketbol turnuvası hangisidir? İşte 5 ipucu sorusu ve cevabı…

Giriş Tarihi: 5.9.2019 19:47
Hadi ipucu sorusu 5 Eylül: Çin'de oynanmakta olan basketbol turnuvası hangisidir? Hadi ipucu 20.30’da!

Canlı bilgi yarışması Hadi ipucu 5 Eylül sorusu ve cevabı yayınlandı. Güncel bilgiler ışığında para kazandıran oyunun sıkı takipçileri ipucu sorusunu ve cevabını merak ediyor. Bu bağlamda '' 5 Eylül Hadi ipucu sorusu ve cevabı nedir?'' sorusu arama motorunda araştırılmaya başlandı. Sosyal medyanda duyurulan Hadi ipucu sorusu 31 Ağustos-15 Eylül 2019 tarihleri arasında Çin'de oynanmakta olan basketbol turnuvası hangisidir? Oldu. Peki Çin'de oynanmakta olan basketbol turnuvası hangisidir? İşte detaylar…

HADİ İPUCU SORUSU (5 EYLÜL 2019)

31 Ağustos-15 Eylül 2019 tarihleri arasında Çin'de oynanmakta olan basketbol turnuvası hangisidir?

HADİ İPUCU CEVABI (5 EYLÜL 2019)

CEVAP: FIBA Basketbol Dünya Kupası

Hadi Nedir?

Hadi, mobil dünyada bilgisine güvenenlerin yeni trendi olarak dikkat çekiyor. Canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli.

Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz. Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak.

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Hadi ipucu sorusu 5 Eylül: Çin'de oynanmakta olan basketbol turnuvası hangisidir? Hadi ipucu 20.30’da!
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