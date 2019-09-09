11 Eylül filmi konusu nedir? 11 Eylül oyuncu kadrosu

11 Eylül filmi bu akşam ilk kez televizyon ekranlarında seyirciyle buluşacak. Sürükleyici senaryosu ve usta oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken 11 Eylül filmi hakkında detaylar filmseverler tarafından araştırılıyor. Peki, 11 Eylül filminin konusu nedir? Oyuncu kadrosu ve detaylar haberimizde…

11 EYLÜL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

11 Eylül saldırısının etkileri, dünyanın farklı bölgelerinden yönetmenler aracılığı ile farklı bakış açıları ile perdeye aktarılmış. 11 ayrı ülkeden yönetmen, kısa dokunuşlarla olayları yansıtıyor. Örneğin, İran'da bir köy öğretmeni, genç öğrencilerinin yaşadıklarından söz ediyor. Manhattan'daki sağır bir Fransız öğretmen, o sabah Dünya Ticaret Merkezine doğru yolan çıkan bir adamın ardından mektup yazıyor. Bir annenin, oğlunun ölümüne ağıtı ve dinmek bilmeyen matem. Elbette diğerleri… Her hikaye bir diğerini çağırıyor. Her ülkeden farklı olaylar aracılığı ile trajedi ve ölümün dayanılmaz sancısı vurgulanıyor.

11 EYLÜL OYUNCU KADROSU

Gösterildiği festivallerde yankı yaratan bu filmin yaratımına destek veren yönetmenler Mısır'dan Youssef Chahine, İsrail'den Amos Gitai, Meksika'dan Alejandro Gonzales Innaritu, Japonya'dan Shohei Imamura, Fransa'dan Claude Lelouch, İngiltere'den Ken Loach, İran'dan Samira Makhmalbaf, Hindistan'dan Mira Nair, Burkina Faso'dan Idrissa Ouedraogo, Amerika'dan Sean Penn ve Bosna-Hersek'ten DanisTanovic.