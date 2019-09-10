Mutlu Aile Defteri filmi konusu nedir? Mutlu Aile Defteri oyuncu kadrosu

Mutlu Aile Defteri filmi bu akşam Show TV ekranlarında film severlerle buluşacak. Vizyonda olduğu süre boyunca oldukça ilgi gören ve beğenilen filmin konusu araştırılıyor. Komedi türündeki filmin başrolündeki efsane isim Tuncel Kurtiz ise dikkat çekiyor. Emekli bir Albayın sert ve otoriter tavırlarını konu alan film detayları merak ediliyor. Peki, Mutlu Aile Defteri filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Detaylar haberimizde...

MUTLU AİLE DEFTERİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Emekli Albay Yıldırım Taşyumruk biraz da mesleği gereği ömrü boyu sert ve otoriter bir baba olmuştur. Bir gün çatıdan düşer ve acilen hastaneye kaldırılır. Kendisinden yıllar içerisinde uzaklaşmış olan çocukları da babalarını mutlu ettirmek için yeniden aynı çatı altında buluşturur. Fakat 3 kardeş ve onların eşleri sürdürdükleri hayata dair onlarca yalan söylemişler ve durumu idare etmeyi şimdiye kadar başarmışlardır. Artık babaları her an yanlarında olunca dalavereleri sürdürmek için kırk takla atarlar. Yıldırım Bey, evde bir şeyler döndüğünün farkındadır ama kime inanacağını da şaşırır. Mutlu bir aile tablosu oluşturmak o kadar da zor olmamalıdır...

MUTLU AİLE DEFTERİ OYUNCULARI

Yönetmenliğini Nihat Durak'ın üstlendiği filmin senaryosu ise Emre Özdür, Volkan Sümbül ve Ali Demirel'in kaleminden çıktı. Yapımcılığını Tims Production'ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda ise genç isimlerden Büşra Pekin, Öner Erkan, İlker Aksum, Binnur Kaya, Bülent Emrah Parlak ve usta oyuncu Tuncel Kurtiz yer alıyor...