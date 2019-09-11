Çukur 3.yeni sezon ne zaman başlayacak, hangi tarihte? Çukur 3. yeni sezon fragmanında şok gelişme!

Sevilen diziler arasında adını yazdıran Çukur yeni sezon fragmanı izleyicisiyle buluştu. Yeni sezon hazırlıkları devam ederken fragmanı izleyenler şoke oldu. Hem oyuncu kadrosu hem konusuyla dikkat çeken Çukur 3.yeni sezon yayın tarihi merak edildi. Bu bağlamda '' Çukur 3. yeni sezon ne zaman başlayacak?'' sorusuna arama motorundan yanıt aranmaya başlandı. İşte dizinin yeni sezon tarihi ve fragmanı hakkında merak edilenleri…

ÇUKUR 3.YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK? YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

Show TV'de yer alan Çukur 3.yeni sezona bomba gibi bir giriş yapacak. Yayıncı kuruluşu yeni sezon tarihi hakkında bilgi verdi. İşte Çukur 3.yeni sezon başlama tarihi…