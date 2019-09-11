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3. ne zaman başlayacak, hangi tarihte? Çukur 3. yeni sezon fragmanında şok gelişme!

’nin iddialı yapımı 3.yeni sezonuyla ekranlara gelecek. Dizinin sıkı takipçileri fragmanında şok sahnelere tanık oldu. Çukur yeni sezon fragmanında İdris Koçovalı'nın ölerek diziye veda ettiği görülüyor. Heyecanla beklenen dizinin yeni sezon bölümü yayıncı kuruluşu tarafından açıklandı. Peki Çukur 3. yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 11.9.2019 09:11 Güncelleme Tarihi: 11.9.2019 09:11
Çukur 3.yeni sezon ne zaman başlayacak, hangi tarihte? Çukur 3. yeni sezon fragmanında şok gelişme!

Sevilen diziler arasında adını yazdıran fragmanı izleyicisiyle buluştu. Yeni sezon hazırlıkları devam ederken fragmanı izleyenler şoke oldu. Hem oyuncu kadrosu hem konusuyla dikkat çeken Çukur 3.yeni sezon yayın tarihi merak edildi. Bu bağlamda '' Çukur 3. yeni sezon ne zaman başlayacak?'' sorusuna arama motorundan yanıt aranmaya başlandı. İşte dizinin yeni sezon tarihi ve fragmanı hakkında merak edilenleri…

ÇUKUR 3.YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK? YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

'de yer alan Çukur 3.yeni sezona bomba gibi bir giriş yapacak. Yayıncı kuruluşu yeni sezon tarihi hakkında bilgi verdi. İşte Çukur 3.yeni sezon başlama tarihi…

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Çukur 3.yeni sezon ne zaman başlayacak, hangi tarihte? Çukur 3. yeni sezon fragmanında şok gelişme!
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