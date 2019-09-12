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11 Eylül sonuçları açıklandı mı? Sen , kim birinci oldu?

sonuçlarına göre en çok izlenen dizi belli oluyor. 11 Eylül’de ATV’de Sen , Kanal D’de reytinglerde birinci olabilmek için yarıştı. Ekranların sevilen dizileri arasında yer alan Sen Anlat Karadeniz ve Afili Aşk izleyicisini dün akşam ekran başına kilitledi. Peki 11 Eylül açıklandı mı? Sen Anlat Karadeniz, Afili Aşk kim birinci oldu?

Giriş Tarihi: 12.9.2019 09:52
11 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Sen Anlat Karadeniz, Afili Aşk kim birinci oldu?

11 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Sevilen diziler arasında yer alan Sen Anlat Karadeniz ve Afili Aşk dün akşam yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Çarşamba akşamı Sen Anlat Karadeniz ve Afili Aşk reytinglerde birinci olabilmek için yarıştı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? 11 Eylül reyting sonuçlarına göre Sen Anlat Karadeniz, Afili Aşk kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR…

11 Eylül reyting sonuçları birazdan açıklanacak. Reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

Total'de Afili Aşk dizisi 22.91 Share alarak birinci oldu. Sen Anlat Karadeniz ise 16.31 Share alarak ikinci sırayı aldı.

REYTİNG NEDİR?

Reyting temel olarak hangi programın ve televizyon kanalının ne kadar izlendiğini ortaya çıkaran sistemin adıdır. Bu ölçümler belirli sayıdaki deneklerin televizyonlarına takılan cihazlar aracılığı ile gerçekleştirilir. Bu cihazların nerede ve kimde olduğu bilinmez. Son bilgilere göre yaklaşık 2200 evde reyting ölçüm cihazı olduğu biliniyor.

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11 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Sen Anlat Karadeniz, Afili Aşk kim birinci oldu?
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