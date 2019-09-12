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yeni bölümde Aylin yıllar sonra ortaya çıkıyor! Benim Tatlı Yalanım 13.bölümde neler oluyor?

Ekranların sevilen dizisi yeni bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşacak. ’de ekrana gelecek olan Benim Tatlı Yalanım 13.bölümde Aylin yıllar sonra ortaya çıkıyor. Nejat ve Suna arasında ise duygular açığa çıkmak üzeredir. Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler ‘’ Benim Tatlı Yalanım son bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı yayında mı?’’ şeklinde araştırma yapmaya başlayacak. Her Perşembe günü romantik ve neşe dolu konusuyla seyirci karşısına çıkacak olan yeni bölüm hakkındaki detaylar haberimizde sizlerle…

Giriş Tarihi: 12.9.2019 17:31
Benim Tatlı Yalanım yeni bölümde Aylin yıllar sonra ortaya çıkıyor! Benim Tatlı Yalanım 13.bölümde neler oluyor?

Benim Tatlı Yalanım 13.bölümüyle Star TV ekranlarında yayınlanacak. Başrollerinde Furkan Palalı, Aslı Bekiroğlu'nun yer aldığı Benim Tatlı Yalanım yeni bölümünde Nejat ve Suna arasında duygular açığa çıkmak üzeredir... Sevilen yapımın sıkı takipçileri '' Benim Tatlı Yalanım yeni bölümde neler oluyor?'' sorusuna arama motorundan yanıt aramaya başladı. İşte heyecan dolu yeni bölüm hakkında merak eidlenler…

BENİM TATLI YALANIM 13.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Aylin yıllar sonra ortaya çıkıyor. Bu durum Nejat ve Suna'yı nasıl etkileyecek?

Nejat ve Suna arasında duygular açığa çıkmak üzeredir... Nejat, Suna'nın Tolga'nın evlenme teklifini reddettiğini duymuş ve sebebinin kendisi olduğunu anlamıştır. Artık Nejat aşktan kaçmak istemiyordur ve Suna'ya olan hislerini anlatacaktır. Bu sırada hiç hesapta olmayan bir olay gerçekleşir. Aylin, seneler sonra Nejat'a boşanma davası açmıştır ve Nejat, onunla yüzleşmek zorunda kalacaktır. Aylin yıllar sonra ortaya çıkıyor. Bu durum Nejat ve Suna'yı nasıl etkileyecek?

Nejat ve Suna arasında duygular açığa çıkmak üzeredir... Nejat, Suna'nın Tolga'nın evlenme teklifini reddettiğini duymuş ve sebebinin kendisi olduğunu anlamıştır. Artık Nejat aşktan kaçmak istemiyordur ve Suna'ya olan hislerini anlatacaktır. Bu sırada hiç hesapta olmayan bir olay gerçekleşir. Aylin, seneler sonra Nejat'a boşanma davası açmıştır ve Nejat, onunla yüzleşmek zorunda kalacaktır.

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