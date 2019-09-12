Damla Ersubaşı kimdir, kaç yaşındadır? Damla Ersubaşı hangi dizide oynadı?

Sihirli Annem dizisindeki Tuğçe isimli karakteriyle tanınan sonrasında ise yaşadığı değişimle adından söz ettiren Damla Ersubaşı internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Peki, Damla Ersubaşı kimdir, kaç yaşındadır? Hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar…

DAMLA ERSUBAŞI KİMDİR?

Sihirli Annem dizisinde Tuğçe karakterine can veren Damla Ersubaşı, 21 Haziran 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi alan Damla Ersubaşı, ilk olarak, Meltem Cumbul ve Mehmet Ali Alabora'nın oynadığı ''Yılan Hikayesi'' adlı dizide rol alan Damla Ersubaşı, birçok dizide rol aldı. 2003-2011 yılları arasında yayınlanan ' 'Sihirli Annem'' dizisinde ki Tuğçe karakteri ile tanındı. Damla Ersubaşı, ayrıca kataloglarda fotomodellik de yaptı. Damla Ersubaşı, son olarak 2014 yılında Sabit Kanca 2'de Zeliş karakterini canlandırdı.