Tuba Ünsal kimdir? Tuba Ünsal’ın sevgilisi Caner Karaloğlu kimdir?

Magazin gündeminde trend isim olan Tuba Ünsal kimdir? Merak edildi. Tuba Ünsal ile sevgilisi Caner Karaloğlu'nun boşanma sürecinde olduğu eşi Elisabeth Mas Vall'u darp ettiği iddia edildi. Bu gelişmenin üzerine Türk oyuncu ve eski manken iddialara gözyaşları içerisinde yanıt verdi. Peki Tuba Ünsal ve sevgilisi Caner Karaloğlu kimdir?

TUBA ÜNSAL KİMDİR?

Tuba Ünsal, 37 yaşındadır

Denizli'de doğan Tuba Ünsal'ın annesi el sanatları öğretmeni, babası askerdir. Malatya'da yaşayan Ebru adında evli bir ablası var. İlkokulu Vize, Kırklareli'de okudu, ortaokulu Şanlıurfa'da okudu. Liseye ise İzmir'de başlayıp bitirdi. Lisedeyken voleybol takımında ve tiyatro kulübündeydi. Üniversiteye Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Bölümü'nde başladı. Birinci sınıfında okurken, öğrenimine ara verdi. Daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesinde eğitimini tamamladı.

1998 yılında Elite Model Look yarışmasına katıldı. Ardından profesyonel mankenlik yapmaya başladı. Sonra Fransa'ya gitti. Birkaç ay burada'Kartal Sanat Tiyatrosu'na girdi. Ve burada 'Rıfat Ilgaz Sahnesi'nde oyunculuk yaptı.

Los Angeles'ta Stella Eller akademide oyunculuk eğitimi aldı.

Çeşitli televizyon dizileri ve sinema filmlerinde rol aldı, televizyon programları yaptı. 2003 yılında Yılmaz Erdoğan'ın çektiği "Vizontele Tuuba" filminde oynadı.

Evlilikleri :

1.evliliği : 2004 yılında Cem Cantaş ile evlendi. 2006 yılında boşandı.

2.evliliği : 2010 yılında Murat Pilevneli ile evlendi. 2012 yılında boşandı. Sare Pilevneli (d.2010) adında bir kızı var.

3.evliliği : 31 Mayıs 2013 tarihinde gazeteci Mirgün Cabas ile Almanya'nın Berlin şehrinde evlendi. Civan Mert Cabas (d.24 Kasım2013) adında Los Angelas'ta doğurduğu bir oğlu var.

Oynadığı Tiyatro oyunları:

- Romeo ve Juliet,

- Bir Yaz Gecesi Rüyası,

- Vatan, Millet, Sakarya...

Filmleri :

2013 - Bebek İşi

2013 - Öyle Bir Geçer Zaman ki

2012 - Beni Unutma

2011 - Tövbeler Tövbesi

2010 - Çakallarla Dans

2009 - Türkler Çıldırmış Olmalı

2009 - Bu Kalp Seni Unutur Mu?

2009 - Şaşırtmalı

2008 - Çocuk

2008 - Plajda

2007 - Küçük Hanım Kar Tanesi

2007 - Yemin

2007 - Çılgın Dersane

2006 - Küçük Hanımefendinin Şoförü

2006 - Küçük Hanımefendi

2005 - Yeniden Çalıkuşu

2005 - Seni Çok Özledim (dizi)

2004 - Hızlı Adımlar

2004 - Ruhun Duymaz

2003 - Vizontele Tuuba

2002 - Mumya Firarda

2002 - Kolay Para

2002 - Karaoğlan

2001 - Savunma

2000 - Kırık Kalpler

1999 - Kurt Kapanı

1999 - Kıvılcım

1998 - Ayşecik

1997 - Ruhsar

1996 - 2000 - Kara Melek

1996 - 2003 – Ayşecik

CANER KARAOĞLU KİMDİR?

Caner Karaoğlu iş adamıdır.