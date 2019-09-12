Tuba Ünsal kimdir? Tuba Ünsal’ın sevgilisi Caner Karaloğlu kimdir?

Magazin gündeminde trend isim olan Tuba Ünsal kimdir? Merak edildi. Tuba Ünsal ile sevgilisi Caner Karaloğlu'nun boşanma sürecinde olduğu eşi Elisabeth Mas Vall'u darp ettiği iddia edildi. Bu gelişmenin üzerine Türk oyuncu ve eski manken iddialara gözyaşları içerisinde yanıt verdi. Peki Tuba Ünsal ve sevgilisi Caner Karaloğlu kimdir?
TUBA ÜNSAL KİMDİR?
Tuba Ünsal, 37 yaşındadır
Denizli'de doğan Tuba Ünsal'ın annesi el sanatları öğretmeni, babası askerdir. Malatya'da yaşayan Ebru adında evli bir ablası var. İlkokulu Vize, Kırklareli'de okudu, ortaokulu Şanlıurfa'da okudu. Liseye ise İzmir'de başlayıp bitirdi. Lisedeyken voleybol takımında ve tiyatro kulübündeydi. Üniversiteye Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Bölümü'nde başladı. Birinci sınıfında okurken, öğrenimine ara verdi. Daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesinde eğitimini tamamladı.
1998 yılında Elite Model Look yarışmasına katıldı. Ardından profesyonel mankenlik yapmaya başladı. Sonra Fransa'ya gitti. Birkaç ay burada'Kartal Sanat Tiyatrosu'na girdi. Ve burada 'Rıfat Ilgaz Sahnesi'nde oyunculuk yaptı.
Los Angeles'ta Stella Eller akademide oyunculuk eğitimi aldı.
Çeşitli televizyon dizileri ve sinema filmlerinde rol aldı, televizyon programları yaptı. 2003 yılında Yılmaz Erdoğan'ın çektiği "Vizontele Tuuba" filminde oynadı.
Evlilikleri :
1.evliliği : 2004 yılında Cem Cantaş ile evlendi. 2006 yılında boşandı.
2.evliliği : 2010 yılında Murat Pilevneli ile evlendi. 2012 yılında boşandı. Sare Pilevneli (d.2010) adında bir kızı var.
3.evliliği : 31 Mayıs 2013 tarihinde gazeteci Mirgün Cabas ile Almanya'nın Berlin şehrinde evlendi. Civan Mert Cabas (d.24 Kasım2013) adında Los Angelas'ta doğurduğu bir oğlu var.
Oynadığı Tiyatro oyunları:
- Romeo ve Juliet,
- Bir Yaz Gecesi Rüyası,
- Vatan, Millet, Sakarya...
Filmleri :
2013 - Bebek İşi
2013 - Öyle Bir Geçer Zaman ki
2012 - Beni Unutma
2011 - Tövbeler Tövbesi
2010 - Çakallarla Dans
2009 - Türkler Çıldırmış Olmalı
2009 - Bu Kalp Seni Unutur Mu?
2009 - Şaşırtmalı
2008 - Çocuk
2008 - Plajda
2007 - Küçük Hanım Kar Tanesi
2007 - Yemin
2007 - Çılgın Dersane
2006 - Küçük Hanımefendinin Şoförü
2006 - Küçük Hanımefendi
2005 - Yeniden Çalıkuşu
2005 - Seni Çok Özledim (dizi)
2004 - Hızlı Adımlar
2004 - Ruhun Duymaz
2003 - Vizontele Tuuba
2002 - Mumya Firarda
2002 - Kolay Para
2002 - Karaoğlan
2001 - Savunma
2000 - Kırık Kalpler
1999 - Kurt Kapanı
1999 - Kıvılcım
1998 - Ayşecik
1997 - Ruhsar
1996 - 2000 - Kara Melek
1996 - 2003 – Ayşecik
CANER KARAOĞLU KİMDİR?
Caner Karaoğlu iş adamıdır.