Arka Sokaklar yeni sezon başlıyor! Mesut Komiser'e ne olacak? İşte Arka Sokaklar yeni sezon fragmanı

Arka Sokaklar yeni sezon bölümü bu akşam izleyicileriyle buluşacak. Rıza Baba ve ekibinin başından geçen olayları anlatan polisiye dizi başladığı günden bu yana oldukça popüler kalmaya devam etti. En uzun soluklu dizilerden olan Arka Sokaklar dizisi Kanal D ekranlarında cuma günleri yeni bölümlerini yayınlamaya devam edecek. İşte Arka Sokaklar yeni sezon fragmanı!

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON FRAGMANI

Arka Sokaklar yeni sezon fragmanı yayınlandı! (14. sezon)

ARKA SOKAKLAR DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Zafer Ergin (Rıza Soylu)

Şevket Çoruh (Mesut Güneri)

Özgür Ozan (Hüsnü Çoban)

Alp Korkmaz (Ali Akdoğan)

Oya Okar (Selin Demirci)