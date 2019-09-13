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ne zaman başlıyor? fragmanı yayında

ATV’nin en çok izlenen dizisi fragman tanıtımında yeni gelişmeler yer aldı. Başrollerinde Hilal Altınbilek, Uğur Yılmaz ve Murat Ünalmış’ın yer aldığı ATV dizisi fragmanı yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Dizinin sıkı takipçileri ‘’ başlayacak, yayın tarihi hangi gün?’’ sorusuna arama motorundan yanıt arıyor. Heyecan ve aksiyonun bir arada yaşandığı yeni sezon fragmanında aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı detaylarla izleyicisini ekran başına kilitleyecek. İşte merak edilen tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 13.9.2019 21:48 Güncelleme Tarihi: 13.9.2019 21:48
Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ne zaman başlıyor? Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon fragmanı yayında

Ekranların fenomen dizisi fragmanında heyecanlı gelişmeler bir arada yer aldı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin sezon finalinde Müjgan ile Yılmaz evlenmişti. Yeni sezon fragmanında ise yangın çıkmasıyla ortalık karışmaya başlar. Her Perşembe akşamı reyting rekoru kıran Züleyha, Yılmaz ve Demir üçlüsünün yaşadığı olaylar yeni sezona damga vuracak. Peki ne zaman yayınlanacak? İşte yayın tarihi…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR? İŞTE YENİ SEZON YAYIN TARİHİ

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon yayın tarihi yapımcı kuruluşu tarafından açıklandı. Yeni sezon tanıtım fragmanıyla dikkat çeken yapım için geri sayım başladı.

Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon yayın tarihine ilişkin detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

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Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ne zaman başlıyor? Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon fragmanı yayında
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