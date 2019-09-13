Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi konusu nedir? Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi oyuncu kadrosu!

Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi, Lucasfilm'in ara dönem filmlerinden ilki olarak lanse edilen yapımıdır. Vizyonda olduğu sürede oldukça ilgi gören bilim kurgu filmi 2016 yılında vizyona girmişti. Star Wars hayranlarının heyecanla izlediği film bu akşam Atv ekranlarında olacak. Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi oyuncuları kimlerdir, konusu nedir? İşte detaylar…

FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Lucasfilm'in yeni "ara dönem filmlerinden ilki" olarak lanse edilen yapım bir grup beklenmedik kahramanın, imkansız görünen Ölüm Yıldızı planlarını çalma görevi için bir araya gelme hikayesini anlatacak. Film, Death Star'ın planlarını çalmak için bir araya gelen bir ekibin mücadelesini merkezine alıyor ve 1977 tarihli Yıldız Savaşları: Bölüm IV'ten öncesini anlatacak. Gareth Edwards'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin başrolünü Felicity Jones üstleniyor; kadroda ayrıca Ben Mendelsohn, Riz Ahmed, Diego Luna, Mads Mikkelsen ve Forest Whitaker da yer alıyor. Senaryo ise u Chris Weitz'a ait.

ROGUE ONE: BİR STAR WARS HİKAYESİ OYUNCULARI

Felicity Jones, Diego Luna, Alan Tudyk, Donnie Yen