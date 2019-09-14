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Al Pacino ve Robert De Niro'nun birlikte rol aldığı filmlerden hangisinde ikili baba-oğul karakterleri canlandırmışlardır?
Al Pacino ve Robert De Niro'nun birlikte rol aldığı filmlerden hangisinde ikili baba-oğul karakterleri canlandırmışlardır?
ATV ekranlarının en sevilen yarışma programlarından Müge Anlı ile Güven Bana tüm hızıyla devam ediyor. Efsanevi yarışma Güven Bana’nın bu akşamki programından Al Pacino ve Robert De Niro'nun birlikte rol aldığı filmlerden hangisinde ikili baba-oğul karakterleri canlandırmışlardır? sorusu gündeme oturdu. İşte Al Pacino ve Robert De Niro'nun birlikte rol aldığı filmlerden hangisinde ikili baba-oğul karakterleri canlandırmışlardır? sorusunun cevabı..
Giriş Tarihi: 14.9.2019 21:20Güncelleme Tarihi: 14.9.2019 21:22
Al Pacino ve Robert De Niro'nun birlikte rol aldığı filmlerden hangisinde ikili baba-oğul karakterleri canlandırmışlardır?