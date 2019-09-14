Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > "Cilalı İbo" filmlerindeki Cilalı İbo karakteri hangi mesleği yapmaktadır?

"Cilalı İbo" filmlerindeki Cilalı İbo karakteri hangi mesleği yapmaktadır?

ATV ekranlarının en sevilen yarışma programlarından ile Bana tüm hızıyla devam ediyor. Efsanevi yarışma Güven Bana’nın bu akşamki programından "Cilalı İbo" filmlerindeki Cilalı İbo karakteri hangi mesleği yapmaktadır? sorusu gündeme oturdu. İşte "Cilalı İbo" filmlerindeki Cilalı İbo karakteri hangi mesleği yapmaktadır? sorusunun cevabı..

Giriş Tarihi: 14.9.2019 22:03 Güncelleme Tarihi: 14.9.2019 22:03
Cilalı İbo filmlerindeki Cilalı İbo karakteri hangi mesleği yapmaktadır?

"Cilalı İbo" filmlerindeki Cilalı İbo karakteri hangi mesleği yapmaktadır?

şekerci

kahveci

ayakkabı boyacısı

simitçi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
"Cilalı İbo" filmlerindeki Cilalı İbo karakteri hangi mesleği yapmaktadır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN