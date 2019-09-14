"Cilalı İbo" filmlerindeki Cilalı İbo karakteri hangi mesleği yapmaktadır?
ATV ekranlarının en sevilen yarışma programlarından Müge Anlı ile Güven Bana tüm hızıyla devam ediyor. Efsanevi yarışma Güven Bana’nın bu akşamki programından "Cilalı İbo" filmlerindeki Cilalı İbo karakteri hangi mesleği yapmaktadır? sorusu gündeme oturdu. İşte "Cilalı İbo" filmlerindeki Cilalı İbo karakteri hangi mesleği yapmaktadır? sorusunun cevabı..
Giriş Tarihi: 14.9.2019 22:03Güncelleme Tarihi: 14.9.2019 22:03
"Cilalı İbo" filmlerindeki Cilalı İbo karakteri hangi mesleği yapmaktadır?