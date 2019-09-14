Denizde yaşayan, adı da "deniz" ile başlayan hangi hayvanın diğer adı "medüz" dür?
ATV ekranlarının en sevilen yarışma programlarından Müge Anlı ile Güven Bana tüm hızıyla devam ediyor. Efsanevi yarışma Güven Bana’nın bu akşamki programından Denizde yaşayan, adı da "deniz" ile başlayan hangi hayvanın diğer adı "medüz" dür? sorusu gündeme oturdu. İşte Denizde yaşayan, adı da "deniz" ile başlayan hangi hayvanın diğer adı "medüz" dür? sorusunun cevabı..
Giriş Tarihi: 14.9.2019 21:34Güncelleme Tarihi: 14.9.2019 21:34
Denizde yaşayan, adı da "deniz" ile başlayan hangi hayvanın diğer adı "medüz" dür?