Sümeyye Boyacı kimdir? Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda ikinci olan Sümeyye Boyacı kaç yaşındadır?

Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre sırt üstünde yarışan Sümeyye Boyacı ismi gündeme bir anda oturdu. Sosyal medyada ve arama motorlarında adı üst sıralara çıkan ve vatandaşlar tarafından merak edilen Sümeyye Boyacı ismi araştırılıyor. Bu bağlamda; Sümeyye Boyacı kimdir?

SÜMEYYE BOYACI KİMDİR?

Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Sümeyye Boyacı, dünya ikincisi oldu. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen şampiyonada finale yükselen Sümeyye Boyacı, finalde dünya ikinciliğini elde etti. Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk ve Beytullah Eroğlu, şampiyonanın 50 metre sırtüstü finallerinde Türkiye'yi temsil etti.

Milli yüzücü Sümeyye Boyacı kadınlarda 44.74'lük derecesiyle gümüş madalyanın sahibi olurken, aynı yarışta mücadele eden Sevilay Öztürk 50.54'lük derecesiyle 8'incilik elde etti.

Erkeklerde mücadele eden Beytullah Eroğlu ise 50 metre sırtüstünde 39.84'lük derecesiyle yarışı 6'ncı sırada noktaladı.

Sümeyye Boyacı, Türk yüzücüdür. S5 engelli sınıfında; serbest, sırtüstü ve kelebekleme dallarında yarışmaktadır. 2016 Yaz Paralimpik Oyunları'nda yarışan Boyacı, 2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 50 m sırtüstü S5 kategorisinde altın madalya kazanmıştır.

Doğum tarihi: 5 Şubat 2003 (16 yıl yaşında), Eskişehir

Boy: 1,58 m

Kilo: 49 kg