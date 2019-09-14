Hem Azerbaycan'ın hem Ermenistan'ın hem İran'ın komşusu olan il hangisidir?
ATV ekranlarının en sevilen yarışma programlarından Müge Anlı ile Güven Bana tüm hızıyla devam ediyor. Efsanevi yarışma Güven Bana’nın bu akşamki programından Hem Azerbaycan'ın hem Ermenistan'ın hem İran'ın komşusu olan il hangisidir? sorusu gündeme oturdu. İşte Hem Azerbaycan'ın hem Ermenistan'ın hem İran'ın komşusu olan il hangisidir? sorusunun cevabı..
Giriş Tarihi: 14.9.2019 21:05Güncelleme Tarihi: 14.9.2019 21:05
Hem Azerbaycan'ın hem Ermenistan'ın hem İran'ın komşusu olan il hangisidir?