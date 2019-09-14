Kont Orlok adlı film kahramanı hangi hayali canlı türünün bir üyesidir?
ATV ekranlarının en sevilen yarışma programlarından Müge Anlı ile Güven Bana tüm hızıyla devam ediyor. Efsanevi yarışma Güven Bana’nın bu akşamki programından Kont Orlok adlı film kahramanı hangi hayali canlı türünün bir üyesidir? sorusu gündeme oturdu. İşte Kont Orlok adlı film kahramanı hangi hayali canlı türünün bir üyesidir? sorusunun cevabı..
Giriş Tarihi: 14.9.2019 22:26Güncelleme Tarihi: 14.9.2019 22:27
Kont Orlok adlı film kahramanı hangi hayali canlı türünün bir üyesidir?