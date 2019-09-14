Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin Kuzey’i İsmail Demirci kimdir?

Köprünün üstündeki iki inatçı keçiden biri, bir evin bir oğlu, yakışıklı, mert, gözü kara bir adamdır. Şimdi, yıllar sonra memleketine, terk ettiği kadının topraklarına geri dönmüştür. Hem kızlarıyla, hem kendine kendine sırt çevirmiş köylüyle uğraşırken bir de Yıldız'ın gazabından koruyabilecek midir kendini?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Kuzey Mollaoğlu karakterini canlandıracak olan İsmail Demirci kimdir?

İSMAİL DEMİRCİ KİMDİR?

1984 yılında Ankara'da doğan İsmail Demirci, 2009 yılında Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 2010 yılında Cemal Şan'ın yönetmenliğini üstlendiği ''Türkan'' dizisiyle ilk kez kamera karşısına geçtikten sonra, ''Anneler ile Kızları'', ''Mor Menekşeler'', ''Ben Onu Çok Sevdim'' ve ''Kurtlar Vadisi Pusu'' projelerinde adından çokça bahsettirdi. Daha sonra ''Reaksiyon'' dizisiyle kariyerinde bir dönüm noktası yakalayan Demirci, daha sonrasında ''Fabrika Kızı'', ''Serçe Sarayı'', ''Muhteşem Yüzyıl Kösem'', ''Babamın Günahları'' ve ''Mehmed: Bir Cihan Fatihi'' gibi birçok diziyle ekranlarda boy gösterdi. En son 2018 yılında Uluç Bayraktar'ın yönetmenliğini üstlendiği, başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk ve Merve Çağıran'la paylaştığı ''Çarpışma'' dizisinde Galip karakterine hayat verdi.

Sinemada ilk olarak, 2014 yılında ''Tut Sözünü'' filminde yer aldıktan sonra, 2016 yılında ''Babaların Babası'' filminde ve 2017 yılında yönetmenliğini Barış Kırımşelioğlu'nun üstlendiği ''Posta Kutusu'' filminde yer almış ve performansıyla Krajina Festivali'nde "En iyi Erkek Oyuncu" ödülünü almıştır.