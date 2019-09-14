"Lale Devri" Osmanlı tarihinde hangi yüzyılda yaşanmış bir dönemin adıdır?
ATV ekranlarının en sevilen yarışma programlarından Müge Anlı ile Güven Bana tüm hızıyla devam ediyor. Efsanevi yarışma Güven Bana’nın bu akşamki programından "Lale Devri" Osmanlı tarihinde hangi yüzyılda yaşanmış bir dönemin adıdır? sorusu gündeme oturdu. İşte "Lale Devri" Osmanlı tarihinde hangi yüzyılda yaşanmış bir dönemin adıdır? sorusunun cevabı..
Giriş Tarihi: 14.9.2019 23:51Güncelleme Tarihi: 14.9.2019 23:51
"Lale Devri" Osmanlı tarihinde hangi yüzyılda yaşanmış bir dönemin adıdır?