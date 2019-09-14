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Nizami bir futbol sahasındaki geometrik şekillerden sahanın köşelerinde yer alanı hangisidir?
Nizami bir futbol sahasındaki geometrik şekillerden sahanın köşelerinde yer alanı hangisidir?
ATV ekranlarının en sevilen yarışma programlarından Müge Anlı ile Güven Bana tüm hızıyla devam ediyor. Efsanevi yarışma Güven Bana’nın bu akşamki programından Nizami bir futbol sahasındaki geometrik şekillerden sahanın köşelerinde yer alanı hangisidir? sorusu gündeme oturdu. İşte Nizami bir futbol sahasındaki geometrik şekillerden sahanın köşelerinde yer alanı hangisidir? sorusunun cevabı..
Giriş Tarihi: 14.9.2019 22:21Güncelleme Tarihi: 14.9.2019 22:22
Nizami bir futbol sahasındaki geometrik şekillerden sahanın köşelerinde yer alanı hangisidir?