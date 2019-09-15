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3.yeni bölüm fragmanı yayında mı? Aşk Ağlatır 2.bölümde şok gelişme!

Show TV ekranlarının yeni sezon dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin son bölümünü izleyenler yeni bölüm fragmanı hakkında araştırma yapmaya başladı. Bu haftaki yeni bölümde heyecan zirvede yaşanacak. İsmail, Ada’ya adım adım yaklaşırken; Yusuf, İsmail’i durdurmak zorunda kalır. Peki, bunun nasıl bir bedeli olacaktır? Yönetmen koltuğuna Gökçen Usta’nın oturduğu, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği dizinin 2.bölümünde şok gelişmeler yaşanacak. Peki yayında mı? Aşk Ağlatır Ağlatır 2.bölümde neler oluyor?

Giriş Tarihi: 15.9.2019 17:39
Aşk Ağlatır 3.yeni bölüm fragmanı yayında mı? Aşk Ağlatır 2.bölümde şok gelişme!

Yeni yayın dönemine hızlı bir giriş yapan yeni bölüm fragmanları ilgiyle takip ediliyor. "Love That Makes You Cry" dizisinden uyarlanan yapımın başrolünde Hafsanur Sancaktutan ve Deniz Can Aktaş yer alıyor. Yeni bölüm fragmanında Ada, acımasız İstanbul sokaklarında bir başına kalmıştır. Yusuf'u bulmak için elinden geleni ardına koymayacaktır. Peki yayında mı? Aşk Ağlatır 2.bölümde neler olacak? İşte tüm ayrıntılar…

AŞK AĞLATIR 2.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Aşk Ağlatır'ın 2.bölümü Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de! Peki bu akşamki bölümde neler olacak? İşte yanıtı…

Aşk Ağlatır 2. bölüm 3. fragmanı yayınlandı

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Aşk Ağlatır 3.yeni bölüm fragmanı yayında mı? Aşk Ağlatır 2.bölümde şok gelişme!
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