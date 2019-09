Aşk Ağlatır 3.yeni bölüm fragmanı yayında mı? Aşk Ağlatır 2.bölümde şok gelişme!

Yeni yayın dönemine hızlı bir giriş yapan Aşk Ağlatır yeni bölüm fragmanları ilgiyle takip ediliyor. "Love That Makes You Cry" dizisinden uyarlanan yapımın başrolünde Hafsanur Sancaktutan ve Deniz Can Aktaş yer alıyor. Yeni bölüm fragmanında Ada, acımasız İstanbul sokaklarında bir başına kalmıştır. Yusuf'u bulmak için elinden geleni ardına koymayacaktır. Peki Aşk Ağlatır 3.yeni bölüm fragmanı yayında mı? Aşk Ağlatır 2.bölümde neler olacak? İşte tüm ayrıntılar…

AŞK AĞLATIR 2.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Aşk Ağlatır'ın 2.bölümü Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de! Peki bu akşamki bölümde neler olacak? İşte yanıtı…

Aşk Ağlatır 2. bölüm 3. fragmanı yayınlandı